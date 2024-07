Jal Jeevan Mission Scam: जल जीवन स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री महेश जोशी का करीबी संजय बड़ाया गिरफ्तार

एएनआई, राजस्थान। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने जल जीवन मिशन घोटाले (Jal Jeevan Mission Scam) में बड़ा एक्शन लिया है। जल जीवन मिशन घोटाले के सिलसिले में ईडी ने कल शाम संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया। बड़ाया पर इस मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप है।

बड़ाया से ईडी के जयपुर कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। मामले में ईडी ने अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत यह चौथी गिरफ्तारी की है।

Rajasthan: ED arrested Sanjay Badaya in connection with Jal Jeevan Mission scam, last evening. He is accused of playing the role of a middleman in this matter. He is being questioned at ED's Jaipur office. Three people have been arrested by ED in this matter.