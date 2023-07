Jaipur News: सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर बिना सहमति महिला की नसबंदी करने का आरोप, केस दर्ज

Jaipur News चिकित्सक डॉ.पवन कुमार अग्रवाल और नर्सिंगकर्मियों ने बिना सहमति के पूनम कंवर की नसबंदी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि नसबंदी के समय पूनम कंवर बेहोशी की हालत में थी। उधर डॉ.अग्रवाल ने कहा नसबंदी के समय मैं मौजूद नहीं था। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। महिला की सहमति व साइन करने पर नसबंदी की गई है।

सरकारी अस्पताल में बिना सहमति के नसबंदी का आरोप।

Your browser does not support the audio element.