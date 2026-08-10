राजस्थान के एक ही बैंक के 361 खातों में जमा हुए साइबर ठगी के पैसे, बैंककर्मियों की भूमिका की जांच शुरू

जागरण संवाददाता,जयपुर। देश के विभिन्न राज्यों में हुई करोड़ों रूपये की साइबर ठगी का पैसा राजस्थान में दौसा जिले के इंडियन ओवरसीज बैंक की एक ही शाखा के 361 खातों में जमा करवाया गया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) में दर्ज शिकायतों की जांच में यह खुलासा हुआ।

राज्य साइबर पुलिस की जांच में सामने आया कि फर्जी निवेश योजनाओं, केवाईसी अपडेट करने सहित विभिन्न प्रकार से की गई साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के जरिए की गई ठगी का पैसा इन बैंक खातों में जमा करवाया गया है। साइबर पुलिस इस मामले में बैंककर्मियों की भूमिका संदिग्ध मानते हुए भी जांच कर रही है। इसकी भी जांच हो रही है कि पिछले सात माह में इन बैंक खातों में कितनी रकम जमा हुई है।

जांच में सामने आया कि म्यूल अकाउंट नेटवर्क के तहत यह बैंक खाते खोले गए हैं। इन सभी बैंक खातों की सीज करने के साथ ही चार अगस्त को दौसा की साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ की है। साइबर ठगों को पैसा ठिकाने लगाने के लिए कई बैंक खातों की आवश्यकता होती है।