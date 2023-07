बाड़मेर जिले में एक 30 वर्षीय व्यक्ति और उसकी पत्नी एक तालाब में डूब गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक के परिजनों के आने के बाद बुधवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया गया है जो अप्राकृतिक मौत से संबंधित है।

Rajasthan: पत्नी को बचाने के लिए पति ने तालाब में लगा दी छलांग, दोनों की डूब कर मौत

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक 30 वर्षीय व्यक्ति और उसकी पत्नी एक तालाब में डूब गए। घटना सोमवार शाम की है। गिड़ा थाना प्रभारी बगदुराम ने बताया कि जाजवा भीम गांव में तालाब से पानी लेने गई पवनी देवी (26) का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गई। उसका पति मोहन उसे बचाने के लिए पानी में कूदा, लेकिन दोनों डूब गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक के परिजनों के आने के बाद बुधवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया गया है जो अप्राकृतिक मौत से संबंधित है।

Edited By: Narender Sanwariya