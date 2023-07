जयपुर में कावड़ियों के डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद, लोगों ने दिया धरना; जताई नाराजगी

सोमवार को बगरू के मालेश्वर धाम में कुछ लोग मंदिर लेकर आ रहे थे। इस दौरान डीजे तेज आवाज में बजाया जा रहा था। तेज डीजे बजाए जाने से पुलिस ने नाराजगी जताई तो लोगों ने धरना प्रारंभ कर दिया। ग्रामीणों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मामला ज्यादा बढ़ने लगा तो जिला पुलिस अधीक्षक अनिल शर्मा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा कर विवाद को शांत करवाया।

कावड़ियों को डीजे बजाने से रोकने के मुद्दे को लेकर विवाद हो गया।

Your browser does not support the audio element.

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान के जयपुर जिले में कावड़ियों को डीजे बजाने से रोकने के मुद्दे को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने डीजे को जब्त कर लिया। इस पर कावड़ियां पर काम कर रहे लोगों को बगरू पुलिस थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की। कावड़ियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल शर्मा मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद मौके पर शांति हुई। तेज डीजे बजाने पर पुलिस ने जताई आपत्ति जानकारी के अनुसार सोमवार को बगरू के मालेश्वर धाम में कुछ लोग मंदिर लेकर आ रहे थे। इस दौरान डीजे तेज आवाज में बजाया जा रहा था। तेज डीजे बजाए जाने से पुलिस ने नाराजगी जताई तो लोगों ने धरना प्रारंभ कर दिया। ग्रामीणों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मामला ज्यादा बढ़ने लगा तो जिला पुलिस अधीक्षक अनिल शर्मा मौके पर पहुंचे । उन्होंने कावड़ियों के साथ वार्ता की। शर्मा ने बताया कि कावड़ियों द्वारा कमिश्नरेट क्षेत्र में प्रतिबंधित डीजे का गैर कानूनी उपयोग किया जा रहा था। डीजे को नियमानुसार जब्त किया गया। धरने में कस्बे के लोगों को समझा कर धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया गया।

Edited By: Shashank Mishra