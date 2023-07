राजस्थान में चुनाव से जुड़ी समितियों का गठन करेगी कांग्रेस, पायलट को मिलेगी चुनाव अभियान समिति की कमान!

राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने अपनी समितियों को लेकर कोशिश करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने संगठनात्मक नियुक्तियों से पहले विधानसभा चुनाव से जुड़ी कमेटियां गठित करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को चुनाव अभियान समिति की कमान मिल सकती है।

राजस्थान में चुनाव से जुड़ी समितियों का गठन करेगी कांग्रेस,

Your browser does not support the audio element.

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, लेकिन यहां लंबे समय से कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटियां भंग हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद के कारण जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के कई कमेटियों का होगा गठन चुनावी तैयारियों के बीच अब कांग्रेस ने संगठनात्मक नियुक्तियों से पहले विधानसभा चुनाव से जुड़ी कमेटियां गठित करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार, चुनाव से जुड़ी आधा दर्जन कमेटियों के गठन को लेकर कांग्रेस ने प्रक्रिया तेज कर दी है। अगले कुछ दिनों में चुनाव अभियान समिति, छानबीन समिति, चुनाव घोषणा पत्र समिति, प्रचार-प्रसार अभियान कमेटी, इंटरनेट मीडिया कमेटी और नेताओं के दौरों से जुड़ी कमेटी गठित होगी। कांग्रेस नेताओं की खरगे के साथ बैठक कमेटियों के गठन को लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंद सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीते दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक कर चुके हैं। इस बैठक में कमेटियों में वरिष्ठ नेताओं को शामिल करने पर सहमति बनी है। पायलट को मिलेगी चुनाव अभियान समिति की कमान! कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया जा सकता है। इस समिति में पायलट के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। छानबीन समिति में राज्य के बाहर के वरिष्ठ नेता को संयोजक बनाकर तीन से चार सदस्य बनाए जाएंगे। छानबीन समिति प्रदेश चुनाव समिति की ओर से बनाए जाने वाले संभावित प्रत्याशियों के नामों के पैनल की छंटनी करेगी। यह समिति प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक से दो प्रत्याशियों के नामों की सूची तैयार कर अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति के समक्ष भेजेगी। प्रत्याशियों के बारे में अंतिम निर्णय कांग्रेस कार्यसमिति करेगी। उधर रंधावा और डोटासरा ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओ के साथ जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर चर्चा की है। डोटासरा का दावा है कि अगले कुछ दिनों में जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी।

Edited By: Manish Negi