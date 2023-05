जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान के बीच, राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंगलवार को कहा कि पायलट ने गहलोत को जो अल्टीमेटम दिया था, उसका जवाब देना गहलोत पर निर्भर था।

राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर कहा " वे (अशोक गहलोत-सचिन पायलट) राजस्थान में अकेले नेता नहीं हैं। और भी कई नेता हैं। मैं उन सभी से, सभी समुदायों के नेताओं से बात कर रहा हूं।"

#WATCH | "They (Ashok Gehlot-Sachin Pilot) are not the only leaders in Rajasthan. There are many other leaders. I am speaking to all of them, to leaders of all communities," says Congress incharge for Rajasthan, Sukhjinder Singh Randhawa when asked about action against Pilot pic.twitter.com/C6sv90Wh3P

कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सचिन पायलट के अल्टीमेटम का जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बात होती तो मैं निश्चित रूप से आपको जवाब देता।

#WATCH | He has given an ultimatum to the CM. It is the CM who can respond to his ultimatum. When it comes to the Congress party, I will definitely respond to you," says Congress incharge for Rajasthan, Sukhjinder Singh Randhawa on Sachin Pilot's 'Jan Sangharsh Yatra' pic.twitter.com/bRSrPHZqK5