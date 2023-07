Rajasthan: कांग्रेस ने नई कार्यकारिणी की तैयार, 192 पदाधिकारी को मिली जगह; 25 नए जिलाध्यक्षों की घोषणा

जयपुर, एएनआई। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने सोमवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नए प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों और विभिन्न जिला कांग्रेस कमेटियों में अध्यक्षों की नियुक्ति की। कांग्रेस ने 25 नए जिलाध्यक्षों का भी एलान किया है।

Congress President Mallikarjun Kharge approved the proposal for the appointment of Pradesh Congress office bearers and Presidents to various District Congress Committees, in the Rajasthan Pradesh Congress Committee, as follows on 10th July. pic.twitter.com/drmRyJtqGk