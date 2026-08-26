जयपुर में रात में स्कूटर पर निकले कलेक्टर, परकोटे में लिया सफाई व्यवस्था का जायजा

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जिला कलेक्टर संदेश नायक ने शहर के परकोटे वाले इलाके में साफ-सफाई की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए देर रात स्कूटर से दौरा किया।

सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने के बजाय नायक ने मंगलवार देर रात अजमेरी गेट से स्कूटर पर सवार होकर निरीक्षण शुरू किया। स्कूटर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (पूर्व) नरेंद्र कुमार वर्मा चला रहे थे।

स्कूटर पर किया शहर का दौरा

निरीक्षण के दौरान, कलेक्टर ने परकोटे वाले शहर के अलग-अलग इलाकों का दौरा किया और रात के समय साफ-सफाई की व्यवस्था, नालियों की सफाई और खाने-पीने की दुकानों से निकलने वाले कचरे के निपटान का जायजा लिया।