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जयपुर में रात में स्कूटर पर निकले कलेक्टर, परकोटे में लिया सफाई व्यवस्था का जायजा

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Updated: Wed, 26 Aug 2026 02:48 PM (IST)

जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने देर रात स्कूटर पर परकोटे वाले शहर में साफ-सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया।

HighLights

  1. कलेक्टर संदेश नायक ने देर रात स्कूटर से निरीक्षण किया।

  2. परकोटे वाले शहर में साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिया।

  3. नालियों की सफाई और कचरा निपटान की स्थिति परखी गई।

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जिला कलेक्टर संदेश नायक ने शहर के परकोटे वाले इलाके में साफ-सफाई की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए देर रात स्कूटर से दौरा किया।

सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने के बजाय नायक ने मंगलवार देर रात अजमेरी गेट से स्कूटर पर सवार होकर निरीक्षण शुरू किया। स्कूटर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (पूर्व) नरेंद्र कुमार वर्मा चला रहे थे।

स्कूटर पर किया शहर का दौरा

निरीक्षण के दौरान, कलेक्टर ने परकोटे वाले शहर के अलग-अलग इलाकों का दौरा किया और रात के समय साफ-सफाई की व्यवस्था, नालियों की सफाई और खाने-पीने की दुकानों से निकलने वाले कचरे के निपटान का जायजा लिया।

कलेक्टर पहले भी कर चुके हैं स्कूटर पर निरीक्षण

उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू करने के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों में डिप्टी कमिश्नर (स्वास्थ्य) ओम थानवी और डिप्टी कमिश्नर (राजस्व) नवीन भारद्वाज शामिल थे। नायक पहले भी स्कूटर से शहर का निरीक्षण कर चुके हैं।

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