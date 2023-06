Kota: कोटा में कोचिंग छात्र ने की आत्महत्या, कर रहा था नीट परीक्षा की तैयारी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मृतक छात्र के स्वजनों को सूचना दी गई है। स्वजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा। मृतक छात्र मेहुल वैष्णव राजस्थान में उदयपुर के सलूंबर का निवासी था। वह दो महीने पहले कोटा में NEET की कोचिंग के लिए आया था। वह यहां एक निजी हास्टल में रह कर पढ़ाई कर रहा था।

मृतक छात्र मेहुल वैष्णव कर रहा था NEET की तैयारी।

जयपुर, जागरण संवाददाता। देश में कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के कोटा में छात्रों के आत्महत्या करने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। मंगलवार को एक और छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मृतक छात्र मेहुल वैष्णव (18) राजस्थान में उदयपुर के सलूंबर का निवासी था। वह दो महीने पहले ही कोटा में नीट की कोचिंग के लिए आया था। वह यहां एक निजी हास्टल में रह रहा था। फांसी लगाकर की आत्महत्या विज्ञान नगर पुलिस थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मृतक छात्र के स्वजनों को सूचना दी गई है। स्वजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा। मंगलवार सुबह मेहुल के दो दोस्त उसके कमरे में गए तो वह पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर लटका हुआ था। दोस्तों ने हास्टल के प्रबंधक को सूचना दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। कोटा में इस साल छह महीने में 15 छात्रों ने आत्महत्या की है। इनमें जून महीने में अब तक चार, मई में चार, अप्रैल में एक, फरवरी में दो और जनवरी में चार बच्चों की आत्महत्या शामिल है।

