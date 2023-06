सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- किसानों की आय दोगुनी करने की बात करना आसान

किसानों की आय दोगुनी करने की बात करना आसान है। पिछले 5 साल में भारत सरकार को बताना चाहिए कि इस दिशा में कितने कदम उठाए गए हैं। हम इस दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। हम किसानों को अच्छा बीज और अच्छी खाद दे रहे हैं। राज्य में एक बार फिर से हमारी सरकार बनी तो हम माइक्रो इरिगेशन पर जोर देंगे।

#WATCH | Jaipur: "It is easy to talk about doubling the income of the farmers. In the last 5 years, the Government of India should tell how many steps have been taken (in this direction). We are taking one step after another. We are giving good seeds, and good fertilizers to the… pic.twitter.com/NjSUlY9k0v