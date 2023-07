विश्व गुरू की बात करने वालों को पहले संभालना चाहिए अपना घर, सीएम गहलोत ने केंद्र पर साधा निशाना

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कहते हैं हम विश्व गुरू बनेंगे लेकिन हमारे देश में लोग भूखे मर रहे हैं। देश की जनता को पहले रोटी कपड़ा और मकान चाहिए उसके लिए सामाजिक सुरक्षा कानून बनना चाहिए। उसके बाद विश्व गुरू बनने की बात करनी चाहिए। फाइल फोटो।

विश्व गुरू की बात करने वालों को पहले संभालना चाहिए अपना घरः सीएम गहलोत

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कहते हैं हम विश्व गुरू बनेंगे, लेकिन हमारे देश में लोग भूखे मर रहे हैं। देश की जनता को पहले रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, उसके लिए सामाजिक सुरक्षा कानून बनना चाहिए। उसके बाद विश्व गुरू बनने की बात करनी चाहिए। विश्व गुरू हम तब बनेंगे जब घर सम्पन्न होगा। विश्व गुरू की बात करने वालों को पहले अपने घर को संभालना चाहिए। मैं काम करने से रूकने वाला नहींः गहलोत प्रदेश कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच गहलोत ने कहा कि मेरी भावना अंतिम सांस तक प्रदेशवासियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने की है। मेरे एक बार निमोनिया हुआ, छल्ला लग गया, अब दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। मैं लगातार भागता हूं, इसलिए भगवान आराम देते हैं। लेकिन मैं काम करने से रूकने वाला नहीं हूं। गहलोत सोमवार को पालनहार योजना के लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर रहे थे। गहलोत ने भाजपा पर साधा निशाना गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ की गई पालनहार योजना की प्रशंसा करते हुए विरोधियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि योजना प्रारंभ करने के बाद उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। योजना लागू कर के भूल गए। लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया। मैं अच्छे काम को पकड़ लेता हूं। पूर्व के भाजपा सरकार पर क्या बोले सीएम गहलोत? कार्यक्रम में सीएम ने पांच लाख 91 हजार से ज्यादा लाभान्वित बच्चों के बैंक खातों में 87 करोड़ 36 लाख 56 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। इस योजना में छह साल तक की उम्र के बच्चों के लिए 750 और छह से 18 साल तक के बच्चों के लिए 1500 रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो भाजपा सरकार के कार्यकाल की योजनाएं बंद नहीं करती। हमारी सोच सकारात्मक है। वहीं भाजपा सरकार हमारी सरकार की अच्छी योजनाओं को भी बंद कर देती है।

