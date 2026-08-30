'जल्द सुधार नहीं हुआ तो होगा आंदोलन', जयपुर के दो सरकारी स्कूलों में पहुंची CJP की टीम ने दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, जयपुर। कुछ दिन पहले हुए विरोध के बावजूद रविवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ता जयपुर के दो सरकारी स्कूलों में पहुंचे। सीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र हालात में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

सीजेपी की राष्ट्रीय सचिव रेखा शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की एक टीम रविवार को भट्टा बस्ती स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल, न्यू संजय नगर पहुंची। स्कूल के मुख्यद्वार पर कई दिनों से ताला लगा हुआ है। शिक्षक यहां आते ही नहीं है।

टीम ने बाहर से ही किया स्कूल का निरीक्षण टीम ने बाहर से ही स्कूल का निरीक्षण किया। संवाद के दौरान स्थानीय नागरिकों ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई व्यवस्थित तरह से नहीं हो रही है। सीजेपी की टीम शहर के एक अन्य सरकारी राजकीय प्राथमिक स्कूल भौमिया बस्ती भी पहुंची। रविवार का अवकाश होने के कारण स्कूल बंद था।