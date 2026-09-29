राजस्थान: कोटा में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से कारोबारी की मौत, पुलिस हिरासत में आरोपी ड्राइवर

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के कोटा के कालीसिंधु नदी पुल के पास हाइवे पर कई गाड़ियों की टक्कर में 36 साल के एक कारोबारी की मौत हो गई। हादसा सोमवार रात 10 बजे हुआ था। मृतक की पहचान कोटा के आरके पुरम के रहने वाले तरुणकांत मीणा के तौर पर हुई है।

तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कारोबारी बारां में अपनी गैस एजेंसी से घर लौट रहा था तभी तेज डंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार आगे चल रहे एक ट्रक के बीच कुचल दिया।