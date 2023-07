राजस्थान के 45 हजार पोलिंग बूथों पर पहुंचे भाजपा के विस्तारक, पार्टी करेगी पशुपालक सहित कई सम्मेलनों का आयोजन

राजस्थान में करीब पांच महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता पोलिंग बूथ स्तर तक जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे।पोलिंग बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने के लिहाज से दस राज्यों से राजस्थान पहुंचे नौ सौ विस्तारक प्रदेश के 45 हजार पोलिंग बूथों को मजबूत करने का काम करेंगे।

राजस्थान के 45 हजार पोलिंग बूथों पर पहुंचे भाजपा के विस्तारक। फाइल फोटो।

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में करीब पांच महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता पोलिंग बूथ स्तर तक जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। पोलिंग बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने के लिहाज से दस राज्यों से राजस्थान पहुंचे नौ सौ विस्तारक प्रदेश के 45 हजार पोलिंग बूथों को मजबूत करने का काम करेंगे। एक मंडल में आते हैं 50 पोलिंग बूथ भाजपा संगठन के हिसाब से एक मंडल में 50 पोलिंग बूथ आते हैं। विस्तारक इंटरनेट मीडिया से जुड़ने के साथ ही नए मतदाताओं की सूची तैयार कर उनसे संपर्क करेंगे। मतदाताओं को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नौ साल की उपलब्धियां बताकर करीब पांच महीने बाद होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे। विस्तारक सात दिन में मतदाओं के पास जाकर पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे विस्तारक अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में पहुंच गए हैं। बीकानेर में पांच जुलाई को होगा पशुपालकों का सम्मेलन जानकारी के अनुसार राजस्थान पहुंचे विस्तारक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, उत्तरप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और गोवा आदि राज्यों से आए हैं। उधर वोट बैंक मजबूत करने के लिहाज से भाजपा पांच जुलाई को बीकानेर में पशुपालकों का सम्मेलन करेगी। फिर 12 जुलाई झुंझुनूं में किसान सम्मेलन होगा। राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पोलिंग बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने और मतदाओं से सीधा संपर्क करने के लिहाज से विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। विस्तारकों का अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। जयपुर में होगा महिला मोर्चा का सम्मेलन राठौड़ ने कहा कि पशुपालक और किसान सम्मेलन आयोजित कर भाजपा इनकी पीड़ा सरकार तक पहुंचाएगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सी.पी.जोशी ने बताया कि पांच जुलाई को जयपुर में महिला मोर्चा महिला मोर्चा का सम्मेलन भी होगा। युवाओं की पीड़ा सार्वजनिक करने के लिए 18 जुलाई को अजमेर में युवा सम्मेलन होगा।

