Rajasthan Politics: गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी BJP, Jaipur में किया जोरदार प्रदर्शन

जयपुर, पीटीआई। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जयपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को सचिवालय की ओर मार्च करने से रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी मंत्री शांति धारीवाल के भ्रष्टाचार और राज्य में खानों और जल जीवन मिशन से जुड़े घोटालों का पर्दाफाश करेगी।

सचिवालय की ओर मार्च करने से पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए मीणा ने दावा किया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी) में 5,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, लेकिन जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच की अनुमति मांगी, तो मुख्यमंत्री ने मना कर दिया।

#WATCH | Police use water cannon to disperse BJP workers protesting against Ashok Gehlot government in Jaipur over alleged paper leak pic.twitter.com/20zqe297kQ