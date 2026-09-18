राजस्थान निकाय चुनाव: 28 निकायों में BJP के निर्विरोध प्रमुख बने, कांग्रेस ने लगाया खरीद-फरोख्त का आरोप

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में दस में से दो नगर निगम सहित 28 निकायों में भाजपा ने निर्विरोध प्रमुख बनाए हैं। कांग्रेस सिर्फ एक निकाय में अपना प्रमुख बनाने में कामयाब रही है। धौलपुर में निर्दलीय पार्षद गिरीश चौधरी निर्विरोध नगर परिषद अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।

धोरीमन्ना में मात्र 21 वर्षीय भाजपा की पार्षद कीर्ति नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुई है। राज्य में चल रहे 305 नगर निकायों में नाम वापसी के अंतिम दिन शुक्रवार को 28 निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अब शेष में 22 सितंबर को मतदान होगा।