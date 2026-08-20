राजस्थान में आदिवासी अंचल की सियासी बिसात: भाजपा ने पहली बार लोकसभा पहुंचे सांसद पर क्यों लगाया दांव?
भाजपा ने उदयपुर सांसद डॉ. मन्ना लाल रावत को राष्ट्रीय एसटी मोर्चा का प्रमुख बनाकर मेवाड़-वागड़ के आदिवासी अंचल में बड़ा सियासी दांव खेला है।
HighLights
डॉ. मन्ना लाल रावत को राष्ट्रीय एसटी मोर्चा की कमान।
भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला।
भाजपा का आदिवासी क्षेत्रों में विकास पर जोर।
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के मेवाड़-वागड़ के आदिवासी अंचल में सियासी जमीन तेजी से बदल रही है। इसकी वजह है कि उदयपुर से पहली बार लोकसभा पहुंचे सांसद डॉ. मन्ना लाल रावत को भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय एसटी मोर्चा की कमान सौंपकर एक बड़ा रणनीतिक दांव खेला है।
तेज होती सियासत के बीच भाजपा के इस कदम को आदिवासी बहुल सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने और तेजी से उभरते नए सियासी समीकरणों साधने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
पहले जानिए कौन हैं मन्ना लाल रावत?
बता दें कि राजनीति में आने से दो साल पहले तक मन्ना लाल रावत राजस्थान के परिवहन विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे। समय बदला और साल 2024 में उन्होंने सरकारी सेवा छोड़कर सक्रिय राजनीति में कदम रखा।
फिर क्या था, भाजपा ने उन्हें तुरंत उदयपुर, जो कि एक एसटी-सुरक्षित सीट है, वहां से लोकसभा उम्मीदवार बनाया और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। सांसद बनने के बाद से ही उनका शांत स्वभाव और आदिवासी मुद्दों पर गहरी पकड़ रही है। ऐसे में अब उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय एसटी मोर्चे की कमान सौंपे जाने को उनके बेहद तेजी से हुए राजनीतिक उभार के रूप में देखा जा रहा है।
अब जानिए क्या है इस बड़े बदलाव की वजह?
इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बेल्ट में पिछले कुछ वर्षों में समीकरण तेजी से बदले हैं। साल 2023 में बनी 'भारत आदिवासी पार्टी' (BAP) ने इस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से मजबूत रहने वाली कांग्रेस और भाजपा दोनों के सामने कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।
इसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा-डूंगरपुर सीट पर BAP की जीत और अन्य विधानसभा सीटों पर उसके बढ़ते प्रभाव ने मुख्यधारा की पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। इतना ही नहीं पिछले चुनावों के मुकाबले दक्षिण राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों के वोट शेयर में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि BAP एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में उभरी है।
BJP बनाम BAP किसके क्या तर्क?
बात अब अगर दोनों पार्टियों के पक्ष की करें तो, मन्ना लाल रावत का मानना है कि BAP का 'भील प्रदेश' का एजेंडा समाज में दूरियां और ब्रिटिश काल की सीमाओं जैसी बातें पैदा कर रहा है, जिनका आज कोई औचित्य नहीं है।
वहीं भाजपा का फोकस विकास, कौशल विकास, कृषि सुधार और प्रधानमंत्री योजनाओं के जरिए आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने पर है। साथ ही, वे आरएसएस से जुड़ी 'वनवासी कल्याण परिषद' के अनुभवों का उपयोग कर आदिवासियों के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करना चाहते हैं।
अब BAP का तर्क भी समझिए
दूसरी ओर, BAP के नेताओं का तर्क है कि भाजपा आदिवासियों को उनकी मूल पहचान से अलग कर उन्हें एक बड़े हिंदू दायरे में समेटना चाहती है। उनकी पार्टी आदिवासी संस्कृति, अलग रीति-रिवाजों और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को मिलाकर 'भील प्रदेश' बनाने की अपनी मांग पर कायम है।
डॉ. मन्ना लाल रावत को यह राष्ट्रीय जिम्मेदारी केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए भाजपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे अन्य आदिवासी बहुल राज्यों में भी अपने समीकरण साधना चाहती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एक प्रशासनिक पृष्ठभूमि से आए नए नेता मन्ना लाल रावत, BAP की क्षेत्रीय और आक्रामक राजनीति का मुकाबला करके भाजपा के आदिवासी वोट बैंक को कितना मजबूत कर पाते हैं।