भाजपा महिला मोर्चा ने थाली-चम्मच बजाकर CM अशोक गहलोत के खिलाफ की नारेबाजी, लाल डायरी भी लहराई

Rajasthan News भाजपा महिला मोर्चा (BJP Mahila Morcha) ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रक्षा भंडारी ने कहा कि गहलोत सरकार में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हर जगह महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के विरूद्ध अपराध बढ़े हैं। नारेबाजी के दौरान महिलाओं ने थाली-चम्मच बजाया और लाल डायरी भी लहराई।

