अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ BJP नेताओं का संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन, हाथ में लाल डायरी लेकर लगाए नारे

Rajasthan News भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संसद के बाहर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत (Rajasthan CM Ashok Gehlot) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सभी नेताओं के हाथों में लाल डायरी हैजिसपर अशोक गहलोत की लाल डायरी लिखा हुआ है। सभी गहलोत के खिलाफ नारे लगा रहे है। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री और कांग्रेस नेता राजेंद्र गुढ़ा (Rajendra Gudha) ने एक लाल डायरी (Red Diary) का जिक्र किया था।

अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ BJP नेताओं का संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन

