बीकानेर में दर्दनाक हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां लूणकरणसर थाना क्षेत्र के सोजवाली-बींझरवाली गांव के पास हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई।

यह घटना शुक्रवार देर रात हुई। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने शव देखे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि दोनों शव बुरी तरह झुलसे हुए थे।

उन्होंने बताया कि मृतकों में से एक की पहचान जामसर पुलिस थाना क्षेत्र के ढोलेरा निवासी 20 वर्षीय भगवान सिंह के रूप में हुई है, जबकि दूसरे व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि शवों के पास एक वायर कटर और तार के बंडल सहित अन्य सामान मिला है, जिससे शक है कि बिजली के तार चोरी करने की कोशिश के दौरान वे हाई-टेंशन लाइन के संपर्क में आए होंगे।