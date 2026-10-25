राजस्थान: बीकानेर में डंपर और बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के बीकानेर जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां शनिवार रात बज्जू तहसील के बिकमपुर रोड पर एक तेज रफ्तार डम्पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान नागौर जिले के रहने वाले लेखराम जाट (20) और बीकानेर जिले के बलदेव ब्राह्मण (22) के रूप में हुई है। वहीं, गंभीर रूप से घायल हुए तीसरे युवक का नाम मोहन जाट (18) है, जो नागौर का ही रहने वाला है।

पंचायत चुनाव में रसोइये का करते थे काम मिली जानकारी के अनुसार ये तीनों युवक पंचायत चुनाव के दौरान फुलसर छोटा ग्राम पंचायत में एक उम्मीदवार के घर पर रसोइया के रूप में काम कर रहे थे। शनिवार को राजस्थान के 16 जिलों में हुए पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद वे तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे।

कैसे हुआ हादसा? शनिवार देर रात जब उनकी मोटरसाइकिल बिकमपुर रोड से गुजर रही थी, तभी सामने से आ रहे एक डम्पर ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लेखराम और बलदेव की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, गनीमत यह रही कि घायल मोहन ने समय रहते मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया।