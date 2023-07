Udaipur: होटल के सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान दम घुटने से दो की मौत, आक्रोशित लोगों ने की मुआवजे की मांग

Udaipur News जुस्ता के पीछे बने 50 फीट गहरे सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए चार युवकों को बुलाया गया था। सफाई के दौरान अचानक चारों का दम घुटने लगा। इस पर चारों युवकों को तत्काल बाहर निकालकर एमबी अस्पताल ले जाया गया। जहां पर महेंद्र छापरवाल एवं विजय कल्याणा की मौत हो गई। जबकि अन्य दो युवकों का उपचार जारी है।

सेप्टिक टैंक में सफाई के लिए उतरे दो युवकों की मौत।

उदयपुर, संवाद सूत्रः शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र के सज्जनगढ़ इलाके में स्थित होटल जुस्ता में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जिसमें दो युवकों की मौत हो गई, जबकि अन्य दो का हालत बिगड़ गई, जिनका उपचार एमबी अस्पताल में जारी है। इधर, होटल प्रशासन की घेर लापरवाही सामने आने पर बड़ी तादाद में लोग अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए। मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को जा रही है। बताया गया कि सज्जनगढ़ इलाके की होटल जुस्ता के पीछे बने 50 फीट गहरे सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए चार युवकों को बुलाया गया था। सफाई के दौरान अचानक चारों का दम घुटने लगा। इस पर चारों युवकों को तत्काल बाहर निकालकर एमबी अस्पताल ले जाया गया। जहां पर महेंद्र छापरवाल एवं विजय कल्याणा की मौत हो गई। जबकि अन्य दो युवकों का उपचार जारी है। घटना से आक्रोशित परिजन और समाज के लोगों ने होटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। उनका कहना है कि होटल प्रबंधन ने बिना किसी सुरक्षा संसाधनों के चारों युवकों की जिंदगी को खतरे में डालने का काम किया। नियमों की अनदेखी एडवोकेट यतीन्द्र जोशी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हाथ से सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई कराया जाना गलत है। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी की जा रही है और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। इस तरह की लापरवाही पर पहली बार 50 हजार रुपए से लेकर दो लाख रुपए के जुर्माने के प्रावधान के साथ दो वर्ष की जेल की सजा हो सकती है। दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर पांच वर्ष तक की सजा के साथ पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नियमों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्थानीय नगरीय निकाय की हाती है। इन्हें जांच से लेकर जुर्माना लगाने का अधिकार है। पहले भी हो चुका इसी तरह का हादसा उदयपुर में पहले भी सैप्टिक टैंक की सफाई के बाद हादसा हो चुका है। साल 2017 में शहर के हीराबाग कॉलोनी में छह फीट गहरे सैप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे थे और चार युवकों की मौत हो गई थी। इनमें मकान मालिक का बेटा भी शामिल था।

Edited By: Mohammad Sameer