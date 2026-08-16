'बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे', पीएम के दिमागी नक्सल बयान पर बोले सीजेपी के आशुतोष रांका

जागरण संवाददाता,जयपुर। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिमागी नक्सल बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी गांवों में रहने वाले बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।

रांका ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ सालों में देश में 95 हजार स्कूल देश में बंद हुए हैं। राजस्थान में दस हजार स्कूल बंद करवाने की कोशिश की गई है। उत्तरप्रदेश में 30 हजार स्कूल बंद करवाए गए हैं।

रांका ने देशभर के लोगों से की अपील रांका ने रविवार को जयपुर में कहा कि देश की 70 प्रतिशत जनता आज भी गांवों में रहती है। उन्होंने देशभर के लोगों से अपने-अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का दौरा करने की अपील करते हुए कहा कि यदि सरकार स्कूलों की समस्या का समाधान नहीं करती तो आंदोलन किया जाए।