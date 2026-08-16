'बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे', पीएम के दिमागी नक्सल बयान पर बोले सीजेपी के आशुतोष रांका
सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री मोदी के 'दिमागी नक्सल' बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी गांवों में बच्चे बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
HighLights
रांका ने पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' बयान पर निशाना साधा।
देश में 95 हजार से अधिक स्कूल बंद होने का दावा किया।
बुनियादी शिक्षा के अधिकार के लिए आंदोलन की अपील की।
जागरण संवाददाता,जयपुर। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिमागी नक्सल बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी गांवों में रहने वाले बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।
रांका ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ सालों में देश में 95 हजार स्कूल देश में बंद हुए हैं। राजस्थान में दस हजार स्कूल बंद करवाने की कोशिश की गई है। उत्तरप्रदेश में 30 हजार स्कूल बंद करवाए गए हैं।
रांका ने देशभर के लोगों से की अपील
रांका ने रविवार को जयपुर में कहा कि देश की 70 प्रतिशत जनता आज भी गांवों में रहती है। उन्होंने देशभर के लोगों से अपने-अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का दौरा करने की अपील करते हुए कहा कि यदि सरकार स्कूलों की समस्या का समाधान नहीं करती तो आंदोलन किया जाए।
बुनियादी शिक्षा हमारा अधिकार- रांका
रांका ने आगे कहा कि बुनियादी शिक्षा हमारा अधिकार है। हम बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले अलवर जिले के जोधावास में जर्जर सरकारी स्कूल भवन और शिक्षकों की कमी के खिलाफ रांका के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था।