पहले पत्नी और 3 बेटियों की हत्या, फिर मंदिर में किए दर्शन... जयपुर पुलिस ने हत्यारे पति को दो दिन बाद दबोचा

डिजिटल डेस्क, जयपुर। शहर के करधनी इलाके में अपने घर पर पत्नी और तीन बेटियों की बेरहमी से हत्या करने के बाद से फरार चल रहे 45 साल के एक व्यक्ति को रविवार को सीकर जिले के रींगस कस्बे में एक होटल के बाहर गिरफ्तार किया गया।

डीसीपी (वेस्ट) प्रशांत किरण ने बताया कि राहुल झा को सीसीटीवी फुटेज की मदद से ढूंढा गया। वह शुक्रवार सुबह हत्याओं का पता चलने से कुछ घंटे पहले ही जयपुर से भाग गया था। जयपुर से भागकर पहुंचा खाटू श्याम जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि झा शुरू में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जयपुर से खाटू श्याम जी गया था। बाद में वह पास के एक होटल में रुका, लेकिन रोजमर्रा के खर्चों के लिए उसके पास पैसे खत्म हो गए।

अधिकारियों ने आगे बताया कि होटल के कर्मचारियों को अपनी अंगूठी बेचने की नाकाम कोशिश के बाद वह वहां से चला गया और रींगस पहुंच गया। उसे पकड़ने के लिए बनाई गई पुलिस की एक खास टीम को जानकारी मिली कि उसे रींगस होटल के आसपास घूमते देखा गया है, जिसके बाद टीम रविवार को होटल के बाहर तैनात हो गई।

जैसे ही झा रुमाल से अपना चेहरा ढके हुए होटल से बाहर निकला, सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। मौके पर ही उसकी पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे जयपुर लाया गया।