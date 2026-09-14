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पहले पत्नी और 3 बेटियों की हत्या, फिर मंदिर में किए दर्शन... जयपुर पुलिस ने हत्यारे पति को दो दिन बाद दबोचा

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Published: Mon, 14 Sep 2026 08:45 AM (IST)

जयपुर के करधनी इलाके में अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या के आरोपी राहुल झा को सीकर जिले के रींगस से गिरफ्तार कर लिया गया है।

जयपुर में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार।

जयपुर में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार।

HighLights

  1. जयपुर में पत्नी और तीन बेटियों की बेरहमी से हत्या।

  2. आरोपी राहुल झा सीकर के रींगस से गिरफ्तार हुआ।

  3. हत्या के बाद आरोपी खाटू श्याम जी मंदिर गया था।

डिजिटल डेस्क, जयपुर। शहर के करधनी इलाके में अपने घर पर पत्नी और तीन बेटियों की बेरहमी से हत्या करने के बाद से फरार चल रहे 45 साल के एक व्यक्ति को रविवार को सीकर जिले के रींगस कस्बे में एक होटल के बाहर गिरफ्तार किया गया।

डीसीपी (वेस्ट) प्रशांत किरण ने बताया कि राहुल झा को सीसीटीवी फुटेज की मदद से ढूंढा गया। वह शुक्रवार सुबह हत्याओं का पता चलने से कुछ घंटे पहले ही जयपुर से भाग गया था।

जयपुर से भागकर पहुंचा खाटू श्याम

जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि झा शुरू में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जयपुर से खाटू श्याम जी गया था। बाद में वह पास के एक होटल में रुका, लेकिन रोजमर्रा के खर्चों के लिए उसके पास पैसे खत्म हो गए।

अधिकारियों ने आगे बताया कि होटल के कर्मचारियों को अपनी अंगूठी बेचने की नाकाम कोशिश के बाद वह वहां से चला गया और रींगस पहुंच गया। उसे पकड़ने के लिए बनाई गई पुलिस की एक खास टीम को जानकारी मिली कि उसे रींगस होटल के आसपास घूमते देखा गया है, जिसके बाद टीम रविवार को होटल के बाहर तैनात हो गई।

जैसे ही झा रुमाल से अपना चेहरा ढके हुए होटल से बाहर निकला, सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। मौके पर ही उसकी पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे जयपुर लाया गया।

राहुल ने कबूल किया अपना गुनाह

झा अपनी पत्नी गीता (40) और बेटियों नंदनी (23), राधिका (17) और गौरी (14) की मौत के मामले में वांछित था। पुलिस ने बताया कि उसने हत्याओं की बात कबूल कर ली है और परिवार में आम कलह और खासकर अपनी पत्नी व बड़ी बेटी के साथ खराब रिश्तों के बारे में बताया है।

पुलिस ने परिवार के गोविंद वाटिका वाले घर से झा के खून से सने कपड़े और उसका मोबाइल फोन बरामद किया था। उसने भागने से पहले अपना फोन बंद कर दिया था।

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