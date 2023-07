Rajasthan: राजस्थान प्रशासनिक बेड़े में फिर हुआ बदलाव, 14 RAS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

Rajasthan Administration Reshuffle राजस्थान प्रशासनिक बेड़े में एक बार फिर बदलाव हुआ है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक बार बड़ा फेरबदल करते हुए 14 आरएएस के तबादले किए हैं। गुरुवार को देर रात तबादला सूची जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी गई है। इसमें 14 RAS के तबादले हुए हैं जिनमें 9 एपीओ को पोस्टिंग मिली है।

आरएएस के 14 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

