चिकित्सकों से धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार। प्रतीकात्मक फोटो।

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में चिकित्सकों से करोड़ों रुपये की कपटतापूर्वक ठगी करने के आरोप में जयपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया व्यक्ति खुद को चिकित्सा विभाग का अफसर बता कर लोगों से ठगी करता था। आरोपित ने कुल 43 लोगों से ठगी की है। आरोपी को लखनऊ से किया गया गिरफ्तार जयपुर पुलिस उपायुक्त संजीव नैन ने बताया कि पकड़ा गया ठग अंकित जायसवाल (32) उत्तरप्रदेश में लखनऊ के टेडी बाजार रकाबगंज का रहने वाला है। उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। जयपुर में सिरसी रोड़ स्थित राजगिरीश निजी अस्पताल के डॉ. रजन अग्रवाल ने आठ फरवरी को बिंदायका पुलिस थाने में अंकित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। झांसा देकर ऐंठे 1.80 करोड़ रुपये पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपित ने उसे गुमराह कर कहा कि उसने खुद की रजिस्टर्ड कंपनी बना रखी है। वह कंपनी के नाम से व्यापार करना चाहता है। झांसा देकर 1.80 करोड़ रुपये पीड़ित से ऐंठ लिए। पैसे मांगने पर देने से इंकार कर देता था। आरोपी के बारे में मिली है फर्जीवाडे की जानकारी पुलिस ने जांच की तो अंकित के बारे में कई फर्जीवाडे की जानकारी मिली है। सामने आया कि वह खुद को चिकित्सका विभाग का अधिकारी बताकर निजी अस्पताल संचालकों को कभी जांच के नाम पर धमकी देता था तो कभी मदद के नाम पर पैसों की मांग करता था। पुलिस के अनुसार आरोपित बिंदायका में किराये का मकान लेकर खुद अकेला ही रहता था। जांच के बाद अधिक जानकारी सामने आ सकेगी।

