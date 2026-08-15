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राजस्थान में हैरान करने वाली चोरी, बदमाशों ने क्रूड ऑयल पाइपलाइन काटकर उड़ाया 20 टन कच्चा तेल

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Sat, 15 Aug 2026 03:48 PM (IST)

राजस्थान के बालोतरा जिले में HPCL की मुख्य पाइपलाइन से 20 टन कच्चा तेल चोरी करने के आरोप में गुजरात ATS और राजस्थान पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।

(यह तस्वीर एआई की मदद से बनाई गई है)

(यह तस्वीर एआई की मदद से बनाई गई है)

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डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के बालोतरा जिले से तेल चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। गुजरात ATS और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए HPCL (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) की मुख्य पाइपलाइन से 20 टन कच्चा तेल चुराने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह गिरोह अत्यंत सुनियोजित तरीके से हाई-प्रेशर पाइपलाइन में सेंधमारी कर तेल चुरा रहा था।

हाईवे से खुला चोरी का राज

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गुजरात ATS को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग अहमदाबाद-राजकोट हाईवे पर अवैध रूप से कच्चा तेल बेचने की फिराक में हैं। कार्रवाई करते हुए ATS ने सबसे पहले राजकोट जिले के सोखडा गांव के पास से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया।

उससे हुई कड़ी पूछताछ के आधार पर जांच एजेंसियों ने पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया और राजस्थान के बालोतरा जिले के तापरा गांव में छापेमारी कर गिरोह के बाकी सात सदस्यों को भी दबोच लिया।

संपर्कों और रिफाइनरी नेटवर्क के नक्शे का किया इस्तेमाल

पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की साजिश की परतें खोलीं। गिरोह के सदस्यों ने जेल में बने अपने पुराने संपर्कों और स्थानीय 20 किलोमीटर लंबे HPCL रिफाइनरी नेटवर्क के सटीक नक्शों की मदद ली।

इस डेटा के आधार पर उन्होंने जमीन के नीचे बिछी पाइपलाइन के सटीक मार्ग का पता लगाया।

गड्ढा खोदकर वॉल्व फिट किया

चोरी को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने बालोतरा जिले के कालुडी और परपादार इलाके में एक सुनसान जमीन पर तीन से चार फीट गहरा गड्ढा खोदा। इसके बाद बेहद शातिराना अंदाज में हाई-प्रेशर वाली HPCL पाइपलाइन में पंचर करके एक विशेष वॉल्व फिट कर दिया।

इस वॉल्व के जरिए उन्होंने दो बड़े टैंकरों/गाड़ियों में 20 टन कच्चा तेल भरा और फरार हो गए। वे इस चुराए गए तेल को राजस्थान के ब्यावर में एक खरीदार को बेचने की योजना बना रहे थे।

विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज

इस चोरी को लेकर राजस्थान के जसोल पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स पाइपलाइन्स एक्ट, 1962 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

पकड़े गए आठ आरोपियों की पहचान घनश्याम सोनी (54) व जयराजसिंह चुडासमा (34) (दोनों राजकोट), मुकेश मेघवाल (44) (जालौर, राजस्थान), रंजीत चोरसिया (48) (गांधीनगर), रमेश ठाकोर (41), सुरेजी ठाकोर (32) व महेश ठाकोर (32) (तीनों मेहसाणा) और दिलीप यादव (35) (इटावा, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है।