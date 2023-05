Rajasthan: बोरवेल के गढ्ढे में गिरा 9 साल का बच्चा, सिविल डिफेंस और NDRF की टीम कर रही बचाव कार्य

जयपुर (राजस्थान), एजेंसी। जयपुर के भोजपुरा गांव में एक 9 साल का बच्चा बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। घटना की सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस और NDRF की टीम मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: A 9-year-old boy fell into a borewell pit in Bhojpura village. Civil Defence and NDRF team on the spot, rescue operations underway pic.twitter.com/V4UtmH0B8T