Rajasthan: जयपुर-अजमेर हाईवे पर 3 ट्रकों में हुई टक्कर, लगी भीषण आग; दो लोगों समेत 10 मवेशी जले जिंदा

राजस्थान जयपुर-अजमेर हाईवे पर दर्दनाक हादसे में दो लोगों जिंदा जल गए। वहीं 10 मवेशियों की भी जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और दमकल के वाहनों ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह हादसा दूदू के निकट सुबह साढ़े पांच बजे हुआ।

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह दो ट्रक और एक ट्रेलर में टक्कर के बाद आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि ट्रक में बैठे चालक और उसके सहायक को बचने का मौका ही नहीं मिला। दोनों जिंदा जल गए। आग लगने से राजमार्ग पर आग के बाद अफरा-तफरी मच गई। हादसा जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूदू के निकट सुबह साढ़े पांच बजे हुआ। ट्रक में मवेशी लदे हुए थे। डीजल टैंक फटने से लगी भीषण आग जानकारी के अनुसार करीब दस मवेशी भी जलकर मर गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और दमकल के वाहनों ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दूदू पुलिस थाना अधिकारी जयसिंह ने बताया एक ट्रेलर चालक दूदू के निकट चाय पीने के लिए रूका था। इस दौरान जयपुर से अजमेर की ओर जा रहा ट्रक हाईवे पर बेकाबू हो गया और ट्रेलर से जा टकराया। ट्रक में डीजल टैंक के साथ सीएनजी किट भी लगा था। टक्कर के बाद अचानक डीजल टैंक फट गया और तेज धमाके होने लगे। इस दौरान एक अन्य ट्रक भी आकर ट्रेलर और ट्रक से टकरा गया। पुलिस के अनुसार इस हादसे में ट्रक में बैठे चालक और उसके सहायक को नीचे उतरकर जान बचाने का मौका नहीं मिला और वे जिंदा जल गए। ट्रक में मवेशी थे, सब जलकर मर गए।

