Indore में कार्बाइड से पके आम खाने से 23 वर्षीय नवविवाहिता को हुआ सिरदर्द, फिर हुई मौत

इंदौर में 23 वर्षीय नवविवाहिता की जान कार्बाइड से पके आम खाने से चली गई। पोस्टमार्टम के बाद ये जानकारी सामने आई कि कार्बाइड से पके आम खाने के कारण ही महिला की तबीयत बिगड़ी क्योंकि प्राथमिक पोस्टमार्टम में पता चला कि जहरीले पदार्थ खाना से महिला की मौत हुई है।अर्चना के ससुर बंशीलाल का ने बताया कि अर्चना ने 8 जुलाई को सुबह भोजन के साथ आम खाए थे।

कार्बाईड से पके आम खाने से एक लड़की की हुई मौत।(फोटो सोर्स: नई दुनिया)

इंदौर, जेएनएन। अगर आप भी कार्बाईड से पकने वाले आम खा रहे हैं, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। इंदौर में एक 23 वर्षीय नवविवाहिता की जान कार्बाइड से पके आम खाने से चली गई। दरअसल, अर्चना की आम खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अनीता के अलावा, परिवार के अन्य सदस्यों की भी तबीयत आम खाने से बिगड़ी है। मंगलवार को जिला अस्पताल में महिला का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद ये जानकारी सामने आई कि कार्बाइड से पके आम खाने के कारण ही महिला की तबीयत बिगड़ी, क्योंकि प्राथमिक पोस्टमार्टम में पता चला कि जहरीले पदार्थ खाना से महिला की मौत हुई है। आम में मिला था जहरीला पदार्थ: बंशीलाल अर्चना के ससुर बंशीलाल का ने बताया कि अर्चना ने 8 जुलाई को सुबह भोजन के साथ आम खाए थे। इसके बाद शाम को उसे तेज सिर दर्द होने लगा। इसके बाद हम पास ही में डॉ जोशी के पास लेकर गए। उन्होंने इलाज किया और आंधे घंटे रुकने के लिए कहा। इसके बाद उसे चक्कर आने लगे तो हम निजी अस्पताल लेकर पहुंचे और वहां भर्ती करवाया था। हमे लगता है कि आम में ही कोई जहरीला पदार्थ मिला हुआ था, क्योंकि अन्य सदस्य भी बीमार हुए थे। पोस्टमार्टम में जहरीला पदार्थ खाने की बात शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. भरत वाजपेई के मुताबिक, जहरीला पदार्थ खाने के कारण ही महिला की मौत हुई है। आम के अंदर कोई जहरीला पदार्थ हो सकता है या फिर महिला ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया हो। वहीं, मामले में पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध है। जांच की जा रही है। बता दें कि अर्चना की डेढ़ साल पहले ही शादी हुई थी। प्रतिबंधित है कार्बाइड खाद्य अधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि कार्बाइड प्रतिबंधित है। हमें जहां से भी फलों को कार्बाइड से पकाने की सूचना मिलती है, हम कार्रवाई करते हैं। यदि किसी को भी आशंका है तो हमसे शिकायत कर सकते हैं। हम सैंपल लेकर जांच करेंगे।

