राजस्थान में हैवानियत की हद! दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर चेहरे पर फेंका तेजाब, कुएं में मिली लाश

Rajasthan News राजस्थान में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का कथित मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ आरोपियों ने दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

राजस्थान में हैवानियत की हद! दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर चेहरे पर फेंका तेजाब

करौली, एजेंसी। राजस्थान के करौली में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। 19 वर्षीय एक दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद पीड़िता के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। आरोपी पीड़िता की लाश को कुएं में फेककर फरार हो गए। दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला नादौती थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीलापाड़ा रोड का है। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नादौती थाना अधिकारी बाबूलाल ने इस मामले में विस्तार से जानकारी दी है। कुएं में मिली पीड़िता की लाश बाबूलाल ने बताया कि बीती रात करीब 9 बजे हमें सूचना मिली कि भीलापाड़ा रोड स्थित एक कुएं में एक लड़की का शव है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाया। पीड़िता की पहचान कर ली गई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज पुलिस ने बताया कि युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए हिंडौन के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है।

Edited By: Manish Negi