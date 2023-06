बाल सुधार गृह से 15 नाबालिग अपराधी फरार, मामला दर्ज; बच्चों की तलाशी शुरू

पुलिस ने मामला दर्ज कर बाल अपराधियों की तलाश प्रारंभ की है। थाना अधिकारी जय प्रकाश ने बताया कि फरार होने वाले सभी नाबालिग दौसा करौली जयपुर ग्रामीण दूदू जयपुर शहर के हैं। ये सभी अलग-अलग अपराध में यहां पर बंद किए गए हैं। बाल सुधार गृह की ओर से रिपोर्ट दी गई है। इस पर मामला दर्ज कर फरार हुए बच्चों की तलाश शुरू कर दी है।

सरकार के बाल सुधार गृह से मंगलवार आधी रात बाद 15 बाल अपराधी बाथरुम का खिड़की तोड़कर फरार हुए।

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर की सेठी कालोनी में स्थित सरकार के बाल सुधार गृह से मंगलवार आधी रात बाद 15 बाल अपराधी बाथरुम का खिड़की (वेंटिलेशन) तोड़कर भाग गए। बुधवार सुबह कर्मचारियों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। सभी नाबालिग अलग-अलग अपराध में बंद किए गए पुलिस ने मामला दर्ज कर बाल अपराधियों की तलाश प्रारंभ की है। थाना अधिकारी जय प्रकाश ने बताया कि फरार होने वाले सभी नाबालिग दौसा, करौली, जयपुर ग्रामीण, दूदू, जयपुर शहर के हैं। ये सभी अलग-अलग अपराध में यहां पर बंद किए गए हैं। बाल सुधार गृह की ओर से रिपोर्ट दी गई है। इस पर मामला दर्ज कर फरार हुए बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। कई नाबालिगों से की जा रही पूछताछ बाल सुधार गृह के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के साथ ही यहां रहे रहे अन्य नाबालिकों से भी पूछताछ की जा रही है। बाल सुधार गृह के प्रभारी इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी कई बार हो चुकी हैं।

