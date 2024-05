BSF के जवानों ने बीकानेर की तपती रेत में सेंका पापड़, असम के CM सरमा ने वीडियो शेयर कर लिखा भावुक पोस्ट

इस वीडियो को असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिस्वा शर्मा ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया X पर शेयर किया है। उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट कर लिखा, 'राजस्थान के रेगिस्तान का यह वीडियो देखकर मेरे मन में हमारे जवानों के प्रति अपार सम्मान और कृतज्ञता की भावना उत्पन्न हो गई है, जो ऐसी असाधारण परिस्थितियों में भी हमें सुरक्षित रखते हैं।'

Seeing this video from the deserts of Rajasthan fills me with immense respect and gratitude for our jawans who keep us safe in such extraordinary conditions.@BSF_India pic.twitter.com/kLfE52tuAa— Himanta Biswa Sarma (Modi Ka Parivar) (@himantabiswa) May 22, 2024