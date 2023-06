पाकिस्तान की तरफ से भारत में लगातार ड्रोन भेजे जा रहे है। मंगलवार की रात को डेढ़ बजे खेमकरण के गांव मीयांवाला क्षेत्र में तैनात बीएसएफ द्वारा एक ड्रोन देखा गया। जिस पर आठ राउंड फायर किए गए। बुधवार को सुबह खेमकरण के किसान कृष्ण कुमार मोती के खेत से एक ड्रोन बरामद किया गया। उक्त ड्रोन मेड इन चाइना का है।

Tran Taran News: नापाक हरकतों से नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान, भेजा मेड इन चाइना का ड्रोन; BSF ने गिराया

तरनतारन, जागरण संवाददाता: पाकिस्तान की तरफ से भारत में लगातार ड्रोन भेजे जा रहे है। मंगलवार की रात को डेढ़ बजे खेमकरण के गांव मीयांवाला क्षेत्र में तैनात बीएसएफ द्वारा एक ड्रोन देखा गया। जिस पर आठ राउंड फायर किए गए। बुधवार को सुबह खेमकरण के किसान कृष्ण कुमार मोती के खेत से एक ड्रोन बरामद किया गया। उक्त ड्रोन मेड इन चाइना का है। डेढ़ बजे रात में भारतीय क्षेत्र में हरकत महसूस सब डिवीजन भिखीविंड के डीएसपी प्रीत इंद्र सिंह पहुंचे और बीएसएफ के अधिकारियों से बैठक करके थाना खेमकरण में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खेमकरण सेक्टर में तैनात बीएसएफ के जवानों ने रात को डेढ़ बजे पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में हरकत महसूस की। बड़े आकार था ड्रोन नाइट विजन कैमरों की मदद से देखा कि एक बड़े आकार का ड्रोन भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। बीएसएफ के जवानों ने मीयांवाला पोस्ट पर पोजीशन संभालते करीब आठ राउंड फायर किए। जिसके बाद ड्रोन दिखाई नहीं दिया। सुबह छह बजे सर्च अभियान दौरान किसान कृष्ण कुमार मोती निवासी खेमकरण के खेत से ड्रोन बरामद किया गया। तफ्तीश की जा रही बरामद किया गया ड्रोन मेड इन चाइना का बताया जाता है। यह ड्रोन करीब 20 से 25 किलो वजन उठाने की क्षमता रखता है। थाना खेमकरण के प्रभारी इंस्पेक्टर गुरचरण सिंह ने बताया कि बुधवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है।

Edited By: Nidhi Vinodiya