पंजाब के तरनतारन में आधी रात तक महिला को हिरासत में रखा, हाई कोर्ट ने तीन पुलिस अधिकारियों को किया सस्पेंड

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। गांव रेशियाणा की एक युवती को आधी रात तक पुलिस स्टेशन में अवैध हिरासत में रखने के मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है।

एसएसपी सुरिंदर लांबा ने थाना सदर के प्रभारी इंस्पेक्टर नवदीप सिंह भट्टी, ड्यूटी आफिसर एएसआइ इंद्रजीत सिंह और नाइट मुंशी एएसआइ मनजिंदर सिंह को निलंबित कर दिया है। युवती को दो जुलाई को थाना सदर पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में लिया था। जागीर सिंह नामक व्यक्ति ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।