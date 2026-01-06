Language
    तरनतारन में पुलिस ने मुठभेड़ में दो कुख्यात गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़, टांग में गोली लगने के बाद बदमाश गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:38 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। कस्बा फतेहाबाद के पास पुलिस व गैंग्स्टरों के बीच सोमवार को मुठभेड़ हुई। इसमें दो बदमाश सुखप्रीत सिंह निवासी मलिया, लवप्रीत सिंह निवासी चंबा खुर्द घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया।

    पुलिस ने मौके पर दो पिस्टल, एक बाइक बरामद की है। पांच दिन पहले फतेहाबाद के खेती स्टोर पर रंगदारी के लिए सुखप्रीत सिंह ने फायरिंग की थी। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। आरोपितों ने स्वीकार किया है कि विदेश बैठे गैंग्स्टरों के कहने पर वे रंगदारी के लिए वारदात को अंजाम देते थे।

    एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि एसपी (आइ) रिपुतपन सिंह, डीएसपी (आइ) जगजीत सिंह चहिल, सब डिवीजन गोइंदवाल साहिब के डीएसपी अतुल सोनी को सूचना मिली कि विदेश बैठे गैंग्स्टरों द्वारा रंगदारी वसूलने के लिए गिरोह बनाया गया है, जिसके सदस्य क्षेत्र में घूम रहे हैं। एंटी गैंग्स्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के अधिकारियों व थाना गोइंदवाल साहिब के प्रभारी इंस्पेक्टर प्रभजीत सिंह ने अटारी-कपूरथला मार्ग स्थित कस्बा फतेहाबाद के पास नाकाबंदी की।

    एक बाइक पर सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया। रुकने के बजाय बाइक सवारों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। बाइक छोड़कर भाग रहे दोनों बदमाशों की टांगों पर एक-एक गोली लगी। एसएसपी ने बताया कि दोनों बदमाशों के कब्जे से दो पिस्टल, दो मैगजीन, चार कारतूस व बाइक बरामद की गई है।

     