तरनतारन में पुलिस ने मुठभेड़ में दो कुख्यात गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़, टांग में गोली लगने के बाद बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, तरनतारन। कस्बा फतेहाबाद के पास पुलिस व गैंग्स्टरों के बीच सोमवार को मुठभेड़ हुई। इसमें दो बदमाश सुखप्रीत सिंह निवासी मलिया, लवप्रीत सिंह निवासी चंबा खुर्द घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया।

पुलिस ने मौके पर दो पिस्टल, एक बाइक बरामद की है। पांच दिन पहले फतेहाबाद के खेती स्टोर पर रंगदारी के लिए सुखप्रीत सिंह ने फायरिंग की थी। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। आरोपितों ने स्वीकार किया है कि विदेश बैठे गैंग्स्टरों के कहने पर वे रंगदारी के लिए वारदात को अंजाम देते थे।

एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि एसपी (आइ) रिपुतपन सिंह, डीएसपी (आइ) जगजीत सिंह चहिल, सब डिवीजन गोइंदवाल साहिब के डीएसपी अतुल सोनी को सूचना मिली कि विदेश बैठे गैंग्स्टरों द्वारा रंगदारी वसूलने के लिए गिरोह बनाया गया है, जिसके सदस्य क्षेत्र में घूम रहे हैं। एंटी गैंग्स्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के अधिकारियों व थाना गोइंदवाल साहिब के प्रभारी इंस्पेक्टर प्रभजीत सिंह ने अटारी-कपूरथला मार्ग स्थित कस्बा फतेहाबाद के पास नाकाबंदी की।