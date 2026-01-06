तरनतारन में पुलिस ने मुठभेड़ में दो कुख्यात गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़, टांग में गोली लगने के बाद बदमाश गिरफ्तार
तरनतारन के फतेहाबाद में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें सुखप्रीत सिंह और लवप्रीत सिंह नामक दो बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, तरनतारन। कस्बा फतेहाबाद के पास पुलिस व गैंग्स्टरों के बीच सोमवार को मुठभेड़ हुई। इसमें दो बदमाश सुखप्रीत सिंह निवासी मलिया, लवप्रीत सिंह निवासी चंबा खुर्द घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया।
पुलिस ने मौके पर दो पिस्टल, एक बाइक बरामद की है। पांच दिन पहले फतेहाबाद के खेती स्टोर पर रंगदारी के लिए सुखप्रीत सिंह ने फायरिंग की थी। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। आरोपितों ने स्वीकार किया है कि विदेश बैठे गैंग्स्टरों के कहने पर वे रंगदारी के लिए वारदात को अंजाम देते थे।
एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि एसपी (आइ) रिपुतपन सिंह, डीएसपी (आइ) जगजीत सिंह चहिल, सब डिवीजन गोइंदवाल साहिब के डीएसपी अतुल सोनी को सूचना मिली कि विदेश बैठे गैंग्स्टरों द्वारा रंगदारी वसूलने के लिए गिरोह बनाया गया है, जिसके सदस्य क्षेत्र में घूम रहे हैं। एंटी गैंग्स्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के अधिकारियों व थाना गोइंदवाल साहिब के प्रभारी इंस्पेक्टर प्रभजीत सिंह ने अटारी-कपूरथला मार्ग स्थित कस्बा फतेहाबाद के पास नाकाबंदी की।
एक बाइक पर सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया। रुकने के बजाय बाइक सवारों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। बाइक छोड़कर भाग रहे दोनों बदमाशों की टांगों पर एक-एक गोली लगी। एसएसपी ने बताया कि दोनों बदमाशों के कब्जे से दो पिस्टल, दो मैगजीन, चार कारतूस व बाइक बरामद की गई है।
