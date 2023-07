कस्बा झब्बाल में पेट्रोल पंप लूटकर भाग रहे लुटेरों का पुलिस के साथ सामना हो गया। जिस दौरान लुटेरों और पुलिस के बीच मुकाबला हुआ। गोलियां लगने से एक लुटेरा मौके पर ढेर हो गया। जबकि दूसरा लुटेरा घायल हो गया। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने इलाके की नाकाबंदी करके बाकी आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। जबकि घायल लुटेरे का इलाज जारी है।

Tarn Taran Crime: पेट्रोल पंप लूटकर भागे लुटेरों का पुलिस से मुकाबला, एक को मौके पर किया ढेर; दूसरा घायल

तरनतारन, जागरण संवाददाता। कस्बा झब्बाल में पेट्रोल पंप लूटकर भाग रहे लुटेरों का पुलिस के साथ सामना हो गया। जिस दौरान लुटेरों और पुलिस के बीच मुकाबला हुआ। गोलियां लगने से एक लुटेरा मौके पर ढेर हो गया। जबकि दूसरा लुटेरा घायल हो गया। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने इलाके की नाकाबंदी करके बाकी आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। जबकि घायल लुटेरे का इलाज जारी है। एसपी (आइ) विशालजीत सिंह ने बताया कि मामले की अभी जांच चल रही है। मरने वाले लुटेरे की पहचान मनप्रीत सिंह व घायल लुटेरे जोबन अजीत सिंह निवासी भोजियां के तौर पर हुई है।

