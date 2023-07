दरिया ब्यास व दरिया सतलुज के संगम स्थान हरिके पत्तन हेड वर्क्स पर तीन लाख क्यूसेक पानी पहुंचते ही तरनतारन को हाई फल्ड कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। डीसी बलदीप कौर द्वारा बठिंडा स्थित एनडीआरएफ के कमांडेंट को पत्र लिखकर मदद मांगी गई है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों लिए सात राहत कैंप बनाए गए है।

Tarn Taran: बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, तीन लाख क्यूसेक पहुंचा पानी; जिले के 31 गांव खाली करवाने के आदेश

तरनतारन, जागरण संवाददाता। दरिया ब्यास व दरिया सतलुज के संगम स्थान हरिके पत्तन हेड वर्क्स पर तीन लाख क्यूसेक पानी पहुंचते ही तरनतारन को हाई फल्ड कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद डीसी बलदीप कौर द्वारा बठिंडा स्थित एनडीआरएफ के कमांडेंट को पत्र लिखकर मदद मांगी गई है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। इतना ही नहीं जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों लिए सात राहत कैंप बना दिए गए है। इन राहत कैंपों तक लोगों को पहुंचाने के लिए परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा पंजाब रोडवेज के जीएम को लिखित आदेश दिए गए है, जिसके आधार पर पंजाब रोडवेज की बसों, चालकों और कंडक्टरों की सूची भी सूची भी जारी कर दी गई है।

