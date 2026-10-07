पंजाब: तरनतारन के गांव में दो युवकों की लाश मिलने से हड़कंप, तेजधार हथियार से उतारा मौत के घाट; जांच में जुटी पुलिस

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विधान सभा हल्का श्री खडूर साहिब के गांव पखोपुर में गत रात दो युवकों की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। आज सुबह ग्रामीणों ने शव देख पुलिस को सूचित किया। बुधवार सुबह दोनों शवों को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी गई है।

युवक परमिंदर सिंह इसी गांव से संबंधित है जबकि एक युवक गांव खारा का रहने वाला है, जिसका नाम बिल्ला सिंह बताया जा रहा है। प्रथम जांच के मुताबिक, हत्या कहीं और की गई है, जिसके बाद शवों को गांव में फेंक दिया गया।