Tarn Taran Crime: जबरन घर में घुस नौवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म, पिता को आता देख हुआ फरार

जबरन घर में घुस नौवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म, पिता को आता देख हुआ फरार

भिखीविंड, संवाद सूत्र : नौवीं कक्षा की छात्रा के घर में दाखिल होकर युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया। मौके पर लड़की का पिता जब घर पहुंचा तो आरोपित फरार हो गया। भिखीविंड पुलिस ने गांव कलसियां कलां निवासी अर्शदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपित की गिरफ्तारी अभी बाकी है। हाथ मिलाने से किया था इनकार सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कलसियां कलां में नौवीं कक्षा में पढ़ती छात्रा ने बताया कि उसकी दो बहनें मलेशिया में रहती है। वह अपनी माता- पिता के साथ गांव में रहती है। इसी गांव से संबंधित संदीप कौर नामक लड़की से कपड़े सिलाई करवाती है। आठ जून को अपनी मां के कपड़े सिलाई करवाने के लिए उनके घर गई। संदीप कौर का भाई अर्शदीप सिंह वहां मिला। बाद में वह दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने लगा। लड़की द्वारा ऐसा करने से मना कर दिया गया। घर में जबरन हुआ दाखिल 23 जून को उसके माता-पिता धान की रोपाई के लिए खेतों में गए थे। जबकि दादा भी घर से बाहर थे। दोपहर एक बजे वह कमरे में लेटी हुई थी कि अर्शदीप सिंह घर में जबरन दाखिल हुआ व जबरन शारीरिक संबंध बनाए। लड़की द्वारा विरोध किया गया तो उसे जान से मारने की धमकियां दी गई। इतने में पिता घर पहुंचे तो आरोपित फरार हो गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की हुई पुष्टि सब इंस्पेक्टर सुखबीर कौर ने बताया कि पीड़िता को सरकारी अस्पताल दाखिल करवाकर मेडिकल करवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। वीरवार की रात को थाना भिखीविंड में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

