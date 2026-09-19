पंजाब के तरनतारन में ASI से प्लॉट के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी पर केस दर्ज
तरनतारन में एएसआइ हरदयाल सिंह को प्लॉट बेचने के नाम पर जोगिंदर सिंह ने 3.60 लाख रुपये की ठगी की। ...और पढ़ें
HighLights
एएसआइ हरदयाल सिंह से 3.60 लाख रुपये की ठगी
प्लॉट बेचने के नाम पर जोगिंदर सिंह ने की धोखाधड़ी
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की
जागरण संवाददाता, तरनतारन। अमृतसर जिले के गांव गुमानपुर निवासी एएसआइ हरदयाल सिंह को इसी महकमे से संबंधित जोगिंदर सिंह ने प्लाट बेचने के नाम पर 3.60 लाख की ठगी कर ली।
गांव कक्का कंडियाला निवासी जोगिंदर सिंह के खिलाफ थाना सिटी में धोखाधड़ी बाबत केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की अगलेरी जांच एएसआइ नरिंदर सिंह को सौंपी गई है।
हरदयाल सिंह ने बताया कि वह पंजाब पुलिस में बतौर एएसआइ तैनात है। उसकी जान-पहचान निरंजन सिंह के साथ हुई। जो पंजाब पुलिस में नौकरी करता रहा है। निरंजन सिंह की गांव कक्का कंडियाला निवासी जोगिंदर सिंह के साथ कारोबारी सांझ है, क्योंकि दोनों प्लाट लेकर बेचने का काम करते हैं।
हरदयाल सिंह ने निरंजन सिंह को कहा कि वह एक प्लाट खरीदना चाहता है। इस दौरान 12 मरले का प्लाट खरीदते हुए 24 मई को रजिस्ट्री करवाई। जिसका खसरा नंबर 1571 (7-1), 1572 (0-12), 1707, 1625 (0-8) है। रजिस्ट्री के बदले उसने तीन लाख 60 हजार की राशि अदा करते हुए कब्जा लेकर बकायदा चारदीवारी करवा दी।
बाद में हरदयाल सिंह ने उक्त प्लाट बेचना चाहा तो पड़ोस से पता चला कि संबंधित प्लॉट का गांव कक्का कंडियाला निवासी कर्मजीत सिंह के साथ विवाद चला आ रहा है, क्योंकि उक्त प्लाट का किल्ला नंबर 1624 है। हरदयाल सिंह द्वारा रजिस्ट्री को बारीकी से देखा गया। जिसमें 1624 का जिक्र नहीं था।
जोगिंदर सिंह ने बाद में तबादले के बदले अन्य प्लाट देने का भरोसा दिया, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। एएसआइ हरदयाल सिंह ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। जिसकी पड़ताल के बाद शनिवार को जोगिंदर सिंह खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। एएसआ नरिंदर सिंह ने बताया कि जोगिंदर सिंह की गिरफ्तारी लिए छापामारी शुरु कर दी गई है।