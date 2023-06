Punjab News: तरनतारन जिले में BSF ने बरामद किए नशीले पदार्थों के दो पैकेट, तलाश में जुटी सेना

तरनतारन, जागरण संवाददाता: पंजाब के तरनतारन जिले में सुबह सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सीमा बाड़ के अपने तरफ एरिया डोमिनेशन गश्त के दौरान खालरा गांव के पास एक खेत में धातु के छल्ले से जुड़े पीले चिपकने वाले टेप से लिपटे दो संदिग्ध बड़े आकार के बैग पड़े देखे।

At about 10:30 am, Border Security Force troops while carrying out area domination patrol on own side of the border fence observed two suspicious big size bags wrapped with yellow adhesive tape attached with metal rings lying in a farming field near village Khalra, in Tarn Taran… pic.twitter.com/RS5clFGDGh