Tarantaran By Election Result 2025 Live: आज होगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, AAP-BJP और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर

डिजिटल डेस्क, तरनतारन। पंजाब के सीमावर्ती जिले तरनतारन में शुक्रवार को विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के नतीजों से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस फैसले को 2027 के राज्य चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जा रहा है। मतगणना 14 नवंबर को सुबह 8 बजे माई भागो इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पिद्दी में शुरू होगी।

इस बीच सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है। वहीं, सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में भी गश्त तेज कर दी है। 11 नवंबर के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की हरमीत सिंह संधू, भारती जनता पार्टी के हरजीत सिंह संधू, शिरोमणि अकाली दल की सुखविंदर कौर रंधावा और कांग्रेस के करणबीर सिंह बुर्ज जैसे प्रमुख दावेदार हैं।