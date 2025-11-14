Language
    Tarantaran By Election Result 2025 Live: आज होगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, AAP-BJP और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:42 AM (IST)

    पंजाब के तरनतारन में उपचुनाव के नतीजों से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मतगणना 14 नवंबर को होगी। सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान सीमा पर गश्त तेज कर दी है। आप, भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। मतगणना के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इसे 2027 के राज्य चुनावों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    डिजिटल डेस्क, तरनतारन। पंजाब के सीमावर्ती जिले तरनतारन में शुक्रवार को विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के नतीजों से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस फैसले को 2027 के राज्य चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जा रहा है। मतगणना 14 नवंबर को सुबह 8 बजे माई भागो इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पिद्दी में शुरू होगी।

    इस बीच सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है। वहीं, सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में भी गश्त तेज कर दी है। 11 नवंबर के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की हरमीत सिंह संधू, भारती जनता पार्टी के हरजीत सिंह संधू, शिरोमणि अकाली दल की सुखविंदर कौर रंधावा और कांग्रेस के करणबीर सिंह बुर्ज जैसे प्रमुख दावेदार हैं।

    आम आदमी पार्टी विधायक डॉ. कश्मीर सिंह सोहल के निधन के कारण यह उपचुनाव कराना पड़ा और निर्वाचन अधिकारी गुरमीत सिंह के अनुसार, मतगणना दो हॉलों में होगी, जहां ईवीएम और डाक मतपत्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो-ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक, सहायक और एजेंट भी मौजूद रहेंगे।

    LIVE UPDATES: