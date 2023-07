Punjab: बीएसएफ ने तरनतारन में हेरोइन की संदिग्ध खेप की बरामद, पाकिस्तानी ड्रोन ने खेत में गिराया था पैकेट

Punjab बीएसएफ के जवानों ने तरनतारन के कलसियां ​​खुर्द गांव में एक खेत से हेरोइन से भरी एक खेप बरामद की है। बीएसएफ पंजाब ने ट्वीट का जानकारी दी है कि पाकिस्तानी ड्रोन को सीमा बाड़ के आगे खेत में नशीले पदार्थ गिराते हुए बीएसएफ के जवानों ने सुना। इसके बाद कलसियां ​​खुर्द गांव में खेतों में तलाशी के दौरान संदिग्ध हेरोइन से भरी खेप बरामद की गई।

बीएसएफ ने तरनतारन में हेरोइन की संदिग्ध खेप की बरामद, पाकिस्तानी ड्रोन ने खेत में गिराया था पैकेट : जागरण

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN