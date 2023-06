सड़क टूटने के लिए जिम्मेदार ठहाराए गए स्थानीय निवासी, मंडी बोर्ड ने आरोप लगाते हुए पुलिस को लिखा पत्र

तरनतारन से गगोबूहा जीओबाला व मालूवाल को जोड़ने वाली सड़क की हालत खस्ता है। सड़क पर खड्डे इतने गहरे हो चुके है कि राह जाती गाड़ियों का बंपर सड़क के साथ कई बार लग जाता है जो हादसों का कारण बनता है। स्थानीय लोगों ने मंडी बोर्ड को पत्र लिखा था लेकिन मंडी बोर्ड ने वहां के कुछ स्थानीयों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस को पत्र लिखा है।

सड़क टूटने के लिए जिम्मेदार ठहाराए गए स्थानीय निवासी (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

तरनतारन, जागरण संवाददाता। तरनतारन से गगोबूहा, जीओबाला व मालूवाल को जोड़ने वाली सड़क की लंबे समय से हालत खस्ता है। सड़क पर खड्डे इतने गहरे हो चुके है कि राह जाती गाड़ियों का बंपर सड़क के साथ कई बार लग जाता है जो हादसों का कारण बनता है। स्थानीय लोगों ने मंडी बोर्ड को इस बाबत शिकायत भेजी। मंडी बोर्ड ने सड़क टूटने के लिए स्थानीय लोगों को जिम्मेदार करार देते हुए थाना झब्बाल की पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखा है। सड़क टूटने के लिए जिम्मेदार स्थानीय सुरिंदर सिंह, रणजीत सिंह, रघबीर सिंह, जगदीप सिंह, गुरविंदर सिंह, परमजीत सिंह, निर्मल सिंह, गुरमीत सिंह, प्रभनूर सिंह, गुरभेज सिंह, बिक्रमजीत सिंह ने पंजाब मंडी बोर्ड को शिकायत भेजते बताया कि तरनतारन से गगोबूहा, जीओबाला और मालूवाल को जोड़ने वाली सड़क की हालत काफी खस्ता है। सड़क टूटने के लिए स्थानीय निवासी जिम्मेदार है। सड़कों पर फेंकतें हैं घरों का पानी वह सड़क के किनारे गांव दुबली से संबंधित कुछ परिवारों द्वारा करीब दो वर्ष से अपने घरों का सारा पानी सड़क पर फेंका जाता है। जिसके चलते सड़क में गहरे खड्डे पड़ चुके है। कारें आदि जब गुजरती है तो उनके बंपर भी सड़क के साथ लग जाते है। आसपास के स्कूलों में जाने वाले छोटे विद्यार्थियों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। सड़क टूटने लिए तीन भाई जिम्मेदार एसडीओ मंडी बोर्ड के एसडीओ मनजीत सिंह ने थाना झब्बाल की पुलिस को लिखित शिकायत देते कहा कि उक्त सड़क 2018-19 में रिपेयर की गई थी। गांव दुबली से संबंधित सतनाम सिंह, हरबिंदर सिंह, गुरनाम सिंह नामक तीन भाईयों ने अपने मकान सड़क किनारे बनाए है। घरों का सारा पानी सड़क पर फेंका जाता है। उक्त लोगों को कई बार विभाग द्वारा चेतावनी भी दी गई। परंतु कोई सुधार नहीं हुआ। एसडीओ मुताबिक उक्त सड़क पर कई हादसे हो चुके है। ऐसे में तीनों आरोपित भाईयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

Edited By: Preeti Gupta