Taran Taran Crime: नौकरी के नाम पर शख्स से 10 हजार की ठगी, आरोप में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी गिरफ्तार

Taran Taran News पंजाब के तरनतारण जिले में विजिलेंस की टीम ने पट्टी के तहसील दफ्तर में तैनात चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दफ्तर में तैनात दर्जा चार कर्मी सुखदेव सिंह ने नंबरदारी का पद दिलावाने के नाम पर 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। जिसके बाद शिकायत के आधार पर आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

TaranTaran News: नौकरी के नाम पर शख्स से 10 हजार की ठगी

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, तरनतारन। पंजाब के तरनतारण जिले में विजिलेंस की टीम ने पट्टी के तहसील दफ्तर में तैनात चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता गांव मरगिंद पुरा निवासी जगरूप ने शिकायत में बताया कि उसके दादा नंबरदार थे, जिनकी12 अगस्त 2021 को मौत हो गई थी। दादा की जगह पर नंबरदार का पद लेने के लिए तहसीलदार दफ्तर पट्टी में दिसंबर 2022 में अर्जी दी थी। दफ्तर में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मी सुखदेव सिंह ने नंबरदारी का पद दिलावाने के नाम पर 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।इस बाबत उसने विजिलेंस ब्यूरो के पास शिकायत की तो रनतारन की टीम ने बुधवार को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए सुखदेव सिंह को रंगे हाथ काबू कर लिया।

Edited By: Jagran News Network