Water logging in Sangrur: ये कोई सुखना लेक नहीं, सीएम सिटी है जनाब, बस स्टैंड पर झील के नजारे लेता दिखा शख्स

Sangrur: ये कोई सुखना लेक नहीं, सीएम सिटी है जनाब, बस स्टैंड पर झील के नजारे लेता दिखा शख्स

संगरूर, जागरण संवाददाता। यह चंडीगढ़ की सुखना झील नहीं, बल्कि सीएम सिटी संगरूर हैं, जहां करीब 44 एमएम बरसात के बाद जिला प्रबंधकीय परिसर के बाहर बस स्टैंड रोड पर जमा बरसात का पानी है। बरसात के पानी में एक शहर निवासी अवतार सिंह ट्रक की ट्यूब पर लेट कर झील आनंद ले रहा है और सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ अनोखे तरीके से रोष जाहिर कर रहा है। अनोखा रोष प्रदर्शन अवतार सिंह ने कहा कि सरकार व प्रशासन के कुप्रबंधों की बदौलत शहर में बरसात के पानी की कोई निकासी नहीं है व आधे घंटे की बरसात से ही सीएम सिटी पानी पानी हो गया है। बरसाती पानी में ही वह झील जैसा आनंद ले रहे हैं। इस रोड पर गुजरने वाले राहगीरों के लिए अवतार सिंह का यह अनोखा रोष प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बना रहा। बस स्टैंड के यात्रियों का गुजरना भी मुश्किल अवतार सिंह ने कहा कि जिले के आला अधिकारी जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में आने के लिए अन्य रास्ते पर से होकर गुजर जाते हैं, जबकि इस रोड पर बरसाती पानी की निकासी का कोई प्रबंध न होने के कारण शहर निवासी बेहद परेशान है। तहसील कांप्लेक्स में कामकाज के लिए आने वाले लोग, बस स्टैंड के यात्रियों का यहां से गुजरना भी मुश्किल है। बरसात के कारण इस रोड पर दुकानदारों को अपना दुकानें बंद करनी पड़ती है। लोगों की इस परेशानी के देखते हुए बरसाती पानी की निकासी का पुख्ता प्रबंध किया जाना चाहिए, ताकि शहर निवासियों को राहत मिल सके।

