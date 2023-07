संगरूर में अनियमित अध्यापकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 45 मिनट तक चली झड़प; महिला मुलाजिमों की वर्दी फटी

पंजाब के संगरूर जिले में सीएम आवास से कुछ ही दूरी पर अनियमित अध्यापकों का धरना-प्रदर्शन जारी है। अनियमित अध्यापकों ने खराना गांव की पानी की टंकी पर 19 दिनों से पक्का मोर्चा लगाया हुआ है। वहीं शनिवार को जब अनियमित अध्यापकों ने सीएम आवास की ओर कूच की तैयारी की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। चार अध्यापक घायल हुए हैं।

संगरूर में अनियमित अध्यापकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 45 मिनट तक चली झड़प

संगरूर, जागरण संवाददाता। संगरूर के नजदीकी गांव खराना में बीते 19 दिनों से पानी की टंकी पर अनियमित अध्यापकों का धरना जारी है। शनिवार को 8736 अनियमित अध्यापकों ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का ऐलान किया। इस दौरान उनकी पुलिस के झड़प हुई। धरनास्थल पर ही भारी पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारी अनियमित अध्यापकों को घेर लिया। जब अध्यापकों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने अनियमित अध्यापकों पर हल्का लाठीचार्ज किया व जबरदस्त धक्कामुक्की हुई। भारी गिनती में अध्यापक साथ लगते खेत की तरफ भागे जहां पुलिस ने अध्यापकों पर हल्का बल प्रयोग किया और कई अध्यापकों को दबोच लिया। 45 मिनट तक चली झड़प संगठन के नेताओं समेत हिमायत में आए किसान व अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने टांगों व हाथों से जबरदस्ती उठा-उठाकर बसों में भरा और दूर ले गए। पुलिस के साथ करीब 45 मिनट तक चिलचिलाती गर्मी में अनियमित अध्यापकों की झड़प हुई, जिसमें चार कच्चे अध्यापकों के चोटें आई व बेसुध हो गए। तीन महिला मुलाजिमों की वर्दी भी खींचातानी में फट गई। प्रशासन ने दिया बैठक का आश्वासन प्रशासन की तरफ से एसडीएम नवरीत कौर, नायब तहसीलदार अवतार सिंह मौके पर मौजूद रहे। अनियमित अध्यापकों को सब कमेटी से बैठक तय करवाने का भरोसा दिलाया, जबकि अनियमित अध्यापकों ने मुख्यमंत्री से पैनल बैठक करवाने की मांग की। इस दौरान प्रशासन ने कहा कि अगर टंकी पर 19 दिनों से डटे हुए मानसा के अनियमित अध्यापक इंद्रजीत सिंह नीचे उतरते हैं तो वे उनकी सीएम से जरूर बैठक करवाएंगे।

