Punjab Weather: पंजाब के संगरूर में 23 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

जागरण संवाददाता, संगरूर। आज सूर्य उदय 7:12 और सूर्य अस्त 5:27 होगा। अधिकतम नमी 48 फीसद और न्यूनतम नमी 11 फीसद होगी। तीनों जिलों में मौसम साफ रहेगा।

अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 09 डिग्री सेल्सियस रहेगा। संगरूर में AQI 110 और बरनाला में AQI 160 रहेगा।