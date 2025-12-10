Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab Weather: पंजाब के संगरूर में 23 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:34 AM (IST)

    पंजाब के संगरूर में आज मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 09 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। संगरूर में अधिकतम नमी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब के संगरूर जिले में आज का मौसम साफ रहेगा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, संगरूर। आज सूर्य उदय 7:12 और सूर्य अस्त 5:27 होगा। अधिकतम नमी 48 फीसद और न्यूनतम नमी 11 फीसद होगी। तीनों जिलों में मौसम साफ रहेगा।

    अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 09 डिग्री सेल्सियस रहेगा। संगरूर में AQI 110 और बरनाला में AQI 160 रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें